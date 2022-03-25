Россия начала артиллерийские учения на Курилах

Россия начала военные учения на Курильских островах. Туда привлекли более 3 тысяч военных и сотни единиц техники.

Россияне тренируются отбивать высадку морского десанта, в частности уничтожать средствами ПВО авиацию, перевозящую десант.

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Как проходят обучение

Привлекли самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С". Они работают на дистанциях до нескольких десятков километров.

Также артиллеристы отрабатывают навыки управления огнем противотанковых ракетных комплексов.

Кроме того, агрессор тренирует свои подразделения войск противовоздушной обороны.

Япония напомнила России о Курилах

Япония выдвинула территориальные претензии России по Курильским островам. Премьер-министр Японии Кисида Фумио отмечает, что вопрос еще не решен.

Дело в том, что принадлежавшие Японии Курильские острова еще с 1945 года оккупированы Россией. Стоит отметить, что Москва в последние годы наращивала военную группировку на Курилах.

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