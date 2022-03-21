Россия начала блокировать СМИ Азербайджана, которые говорили правду о войне в Украине

Россия стала блокировать на своей территории азербайджанские СМИ. Под запрет попали те, кто объективно и беспристрастно освещает ход войны в Украине.

Истинную информацию о войне распространяли Haqqin.az, Minval.az и Korrespondent.az. Теперь их заблокировали.

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В результате блокировки эти СМИ потеряли около 30 – 50% своих пользователей.

Кстати, на начальном этапе войны большинство азербайджанских СМИ имели нейтральную позицию. Однако это изменилось после того, как Россия начала бомбить мирных украинцев.

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