Россия начала блокировать СМИ Азербайджана, которые говорили правду о войне в Украине
21 марта 2022 , 15:06Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Оперативний ЗСУ"
Россия стала блокировать на своей территории азербайджанские СМИ. Под запрет попали те, кто объективно и беспристрастно освещает ход войны в Украине.
Истинную информацию о войне распространяли Haqqin.az, Minval.az и Korrespondent.az. Теперь их заблокировали.
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В результате блокировки эти СМИ потеряли около 30 – 50% своих пользователей.
Кстати, на начальном этапе войны большинство азербайджанских СМИ имели нейтральную позицию. Однако это изменилось после того, как Россия начала бомбить мирных украинцев.
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