Келлог объяснил, почему Россия внезапно начала бить по Украине во время его визитов

Ранее Россия воздерживалась от ударов по Украине во время визитов Кита Келлога. Украинцы даже в шутку сравнивали генерала с ПВО. Однако теперь Кремль изменил свою тактику.

Последняя поездка Кита Келлога в Украину накануне Дня независимости сопровождалась российскими атаками. Бывший специальный представитель президента США в интервью журналистке Рамине Эсхакзай объяснил изменение тактики Кремля изменением собственного официального статуса.

Почему Россия начала наносить удары по Украине во время визитов Келлога?

Американский деятель отметил, что после завершения работы в составе правительства США он стал частным лицом. Также свою роль могла сыграть и личная неприязнь Путина к Келлогу.

Думаю, Путин меня не любит, и я его тоже не люблю. И думаю, что то, что я теперь частное лицо, человек, не работающий в правительстве, наверное, тоже на это влияет,

– сказал генерал.

В то же время Келлог предположил, что российские удары по Украине во время его визитов могут быть попыткой Путина послать определенный сигнал. Однако, по его мнению, диктатору не удастся достичь желаемого результата.

Келлог подчеркнул, что Путин не побеждает в войне, а постепенно теряет свои позиции.

Он также добавил, что лично не слишком беспокоится об отношении российского президента к нему.

Бывший спецпредставитель США отметил, что для него важнее иметь возможность приезжать в Украину и помогать ей, когда это возможно.

В то же время он прямо признал, что его собственное отношение к Путину также является негативным – как на личном, так и на профессиональном уровне.

В другом интервью Келлог рассказал о неудачном для Путина саммите с Трампом на Аляске. Глава Кремля хотел, чтобы президент США заставил Украину уступить Донбасс. Однако американский лидер четко дал понять российскому коллеге: если он хочет получить новые земли, ему придется воевать за них.