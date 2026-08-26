Остання поїздка Кіта Келлога до України напередодні Дня Незалежності супроводжувалася російськими атаками. Колишній спеціальний представник президента США в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай пояснив зміну тактики Кремля зміною власного офіційного статусу.

Чому Росія почала бити по Україні під час візитів Келлога?

Американський діяч зазначив, що після завершення роботи у складі уряду США він став приватною особою. Також свою роль могла відіграти і особиста неприязнь Путіна до Келлога.

Думаю, Путін мене не любить і я його теж не люблю. І думаю те, що я тепер приватна особа, людина, яка не працює в уряді, напевно, теж на це впливає,

– сказав генерал.

Водночас Келлог припустив, що російські удари по Україні під час його візитів можуть бути спробою Путіна надіслати певний сигнал. Проте, на його думку, диктатору не вдасться досягти бажаного результату.

Келлог наголосив, що Путін не перемагає у війні, а поступово втрачає свої позиції.

Він також додав, що особисто не надто переймається ставленням російського президента до нього.

Колишній спецпредставник США зазначив, що для нього важливіше мати можливість приїжджати в Україну та допомагати їй, коли це можливо.

Водночас він прямо визнав, що його власне ставлення до Путіна також є негативним – як на особистому, так і на професійному рівні.

В іншому інтерв'ю Келлог розповів про невдалий для Путіна саміт із Трампом на Алясці. Глава Кремля хотів, аби президент США змусив Україну поступитися Донбасом. Однак американський лідер чітко дав зрозуміти російському колезі: якщо він хоче отримати нові землі, мусить воювати за них.