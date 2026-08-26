Однак розрахунки Москви виявилися марними. Про це Кіт Келлог розповів у інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Що сказав Келлог?

Колишній спецпредставник президента США з питань України зазначив, що Дональд Трамп випробував усі дипломатичні методи, щоб завершити війну.

Генерал наголосив, що президент США ніколи не тиснув на Україну, щоб та поступилась територіями Росії. Він зазначив, що це стало очевидно після зустрічі очільників Білого дому та Кремля в Анкориджі у 2025 році.

Гадаю, Путін сподівався, що Трамп натисне на Зеленського, аби віддати йому залишки Донеччини. Цього не сталося, бо Трамп по суті озвучив те саме, що і я: "Якщо вам потрібна ця земля, воюйте за неї",

– заявив Келлог.

Він підкреслив, що росіяни зазнали колосальних втрат в Україні. За його оцінкою, ЗСУ вдалось ліквідувати 1,2 – 1,5 мільйона окупантів. Генерал уточнив, що йдеться про вбитих та поранених. Посадовець нагадав, що СРСР вивів війська з Афганістану після того, як його втрати склали 18 тисяч.

Келлог сказав, що як військовий не можуе осягнути цього.

Це не вкладається в голові, але він (Путін – 24 Канал) зациклений на цьому, і це коштуватиме йому дуже дорого. Генерали, вони просто не цінують своїх людей, розумієте? І це історичний спосіб ведення війни для росіян. Так вони воювали у Другу світову. Так воювали завжди. Їм байдуже на своїх людей. Вищому керівництву на них байдуже. Вони готові ними жертвувати,

– сказав генерал.

Він додав, що нічого не зміниться, поки росіяни не усвідомлять цього факту.

Що Келлог сказав про роль Росії?

Посадовець стверджує, що без України Росія перетворилася з глобального лідера на регіонального. Він додав, що враховуючи втрати, Кремль ледве тягне й на цю роль.

Він привів у приклад російсько-китайські відносини. Американець підкреслив, що Росія у них молодший партнер, а не старший.

Келлог сказав, що проблема в тому, що Москва має "ядерку". За його словами, до держави з ядерною зброєю ставляться інакше, ніж до без'ядерної. Він додав, що коли йдеться про Путіна, світ має справу з нераціональною людиною.

Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не погодиться на передачу Донбасу Росії заради завершення війни. Президент зазначив, що Київ не має ілюзій щодо справжніх намірів Москви.

Також ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба казав, що американці намагалися переконати Україну погодитися на територіальні поступки в обмін на обіцянку Росії завершити війну. Водночас він наголосив, що Україна не піде на такий крок, оскільки відмова від територій є неприйнятною для суспільства.