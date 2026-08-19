Про це розповів колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Що сказав Кулеба про територіальні поступки?

Ексочільник МЗС наголосив, що подібні вимоги є абсолютно нереалістичними для виконання українським керівництвом.

Колишній урядовець підкреслив, що відмова від українських земель є неприйнятним варіантом для суспільства. Саме тому Президент України Володимир Зеленський ні за яких обставин не піде на поступки щодо українських територій.

Я зрозумів, що нічого цього не буде, тому що для народу це неприйнятна опція, Зеленський на такі рішення не піде. Тож як би Трамп не бився головою об стінку – нічого йому не вдасться,

– заявив дипломат.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на територіальні поступки, зокрема не віддаватиме Донбас Росії. Президент наголосив, що Москва маніпулює домовленостями зі США, а припинення вогню не повинно передбачати вимоги до України залишати власні території.

Зазначимо, у Росії наголошували про готовність повернутися до переговорів щодо завершення війни в Україні, але висунула умову. У Москві наголосили, що готові обговорювати мирні ініціативи лише зі США та чекають від американської сторони конкретних пропозицій і практичних результатів.

За оцінкою ISW, Росія продовжує відкидати пропозиції щодо припинення вогню та мирних переговорів, наполягаючи на власних максималістських умовах. Аналітики зазначають, що заяви російських посадовців і відмова навіть від обмежених заходів деескалації свідчать про небажання Кремля реально завершувати війну.