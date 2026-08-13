Про це заявив голова комітету Ради федерації з міжнародних справ Росії Григорій Карасін, пишуть росЗМІ.

Яку вимогу висунули в Кремлі?

У Москві заявили, що розглядатимуть мирні ініціативи виключно від Сполучених Штатів Америки. У Кремлі вже заявили про відсутність перешкод для зустрічей із представниками нової американської адміністрації.

Представник російської влади зазначив, що Кремль абсолютно відкритий до контактів зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, а також із Джаредом Кушнером, зятем очільника Білого дому. Карасін запевнив, що повернення до мирного діалогу можливе, якщо американська сторона продемонструє зацікавленість у досягненні реальних практичних результатів.

Ми завжди готові до зустрічей і переговорів. Тому це стосується і Кушнера, і Віткоффа. Я не бачу жодних перешкод для проведення такої зустрічі незалежно від того, що вніс Зеленський, а чого він не вніс,

– заявив російський політик.

Він також уточнив, що головним мірилом успіху нового етапу переговорного процесу мають стати конкретні зафіксовані домовленості.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський поінформував про передавання Сполученим Штатам українських пропозицій щодо завершення збройного конфлікту. Глава держави закликав Вашингтон посилити тиск на Російську Федерацію та надати більше систем протиповітряної оборони.

Одночасно український лідер оприлюднив розвідувальні дані щодо планів Москви. Згідно з цією інформацією, восени, після проведення імітації парламентських виборів, російська влада має намір оголосити чергову хвилю мобілізації, щоб призвати до окупаційної армії сотні тисяч росіян.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності більш активного залучення США до формування мирного плану. Президент вкотре підкреслив, що Україна абсолютно не сприймає жодних територіальних поступок на користь Росії.

Він також акцентував на критичній важливості отримання надійних безпекових гарантій. Це необхідно для того, щоб унеможливити будь-яку нову агресію з боку РФ у разі виникнення паузи у бойових діях.