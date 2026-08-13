Про це президент України заявив в інтерв'ю CNN.

Мирний процес: що пропонує Україна?

Зеленський не став розкривати деталі щодо пропозицій, які передав Київ. Водночас він очікує від Вашингтона більшої залученості до мирного процесу.

Я вдячний команді президента Трампа за те, що вони хочуть продовжувати. Путін не хоче припиняти цю війну, і на нього зараз чиниться недостатній тиск,

– заявив український лідер.

До того ж Зеленський відкинув територіальні поступки з боку України, адже принципово важливим питанням залишають гарантії безпеки.

Росія починає говорити про цю війну, і вони говорять про територію. Ключове питання полягає в тому, чому він не прийде знову з одним чи двома додатковими мільйонами солдатів після великої паузи. Чому він не прийде знову, щоб окупувати нас?

– пояснив президент.

Водночас глава держави погодився з деякими оцінками заходу щодо можливої російської ескалації проти країн НАТО. Зокрема, йшлось про ймовірні напади на менші країни Балтії.

За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін прагне продемонструвати російському суспільству "швидку перемогу", а тому може розглядати напад на меншу державу, ніж Україна.

"Для нього не матиме значення, чи входить ця країна до НАТО, чи ні. Він хоче швидкої перемоги, на 100% впевнений, що переможе, окупує, знищить або візьме під контроль", – резюмував український лідер.

Раніше Путін заявив, що через дії Північноатлантичного альянсу у Тихоокеанському регіоні зростає конфліктний потенціал. Крім того, мовляв, Росія відповідатиме дзеркально, якщо західні країни затримуватимуть російські торгівельні судна, бо це "піратство та розбій".