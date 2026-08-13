Об этом президент Украины заявил в интервью CNN.

Мирный процесс: что предлагает Украина?

Зеленский не стал раскрывать подробности предложений, переданных Киевом. В то же время он ожидает от Вашингтона более активного участия в мирном процессе.

Я благодарен команде президента Трампа за то, что они хотят продолжать. Путин не хочет прекращать эту войну, и на него сейчас оказывается недостаточное давление,

– заявил украинский лидер.

К тому же Зеленский отверг территориальные уступки со стороны Украины, ведь принципиально важным вопросом остаются гарантии безопасности.

Россия начинает говорить об этой войне, и они говорят о территории. Ключевой вопрос заключается в том, почему он не придет снова с одним или двумя дополнительными миллионами солдат после большой паузы. Почему он не придет снова, чтобы оккупировать нас?

– пояснил президент.

В то же время глава государства согласился с некоторыми оценками Запада относительно возможной российской эскалации против стран НАТО. В частности, речь шла о вероятных нападениях на более мелкие страны Балтии.

По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин стремится продемонстрировать российскому обществу "быструю победу", а потому может рассматривать нападение на государство меньшего размера, чем Украина.

"Для него не будет иметь значения, входит ли эта страна в НАТО или нет. Он хочет быстрой победы, на 100% уверен, что победит, оккупирует, уничтожит или возьмет под контроль", – резюмировал украинский лидер.

Ранее Путин заявил, что из-за действий Североатлантического альянса в Тихоокеанском регионе растет конфликтный потенциал. Кроме того, якобы, Россия будет реагировать зеркально, если западные страны будут задерживать российские торговые суда, поскольку это "пиратство и разбой".