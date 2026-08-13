Об этом заявил председатель комитета Рады Федерации по международным делам России Григорий Карасин, сообщают российские СМИ.

Какое требование выдвинули в Кремле?

В Москве заявили, что будут рассматривать мирные инициативы исключительно от Соединенных Штатов Америки. В Кремле уже заявили об отсутствии препятствий для встреч с представителями новой американской администрации.

Представитель российских властей отметил, что Кремль абсолютно открыт для контактов со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом, а также с Джаредом Кушнером, зятем главы Белого дома. Карасин заверил, что возвращение к мирному диалогу возможно, если американская сторона продемонстрирует заинтересованность в достижении реальных практических результатов.

Мы всегда готовы к встречам и переговорам. Поэтому это касается и Кушнера, и Уиткоффа. Я не вижу никаких препятствий для проведения такой встречи, независимо от того, что внес Зеленский, а чего он не внес,

– заявил российский политик.

Он также уточнил, что главным критерием успеха нового этапа переговорного процесса должны стать конкретные зафиксированные договоренности.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о передаче Соединенным Штатам украинских предложений по завершению вооруженного конфликта. Глава государства призвал Вашингтон усилить давление на Российскую Федерацию и предоставить больше систем противовоздушной обороны.

Одновременно украинский лидер обнародовал разведывательные данные о планах Москвы. Согласно этой информации, осенью, после проведения имитации парламентских выборов, российские власти намерены объявить очередную волну мобилизации, чтобы призвать в оккупационную армию сотни тысяч россиян.

Владимир Зеленский подчеркнул необходимость более активного вовлечения США в разработку мирного плана. Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина категорически не приемлет никаких территориальных уступок в пользу России.

Он также подчеркнул критическую важность получения надежных гарантий безопасности. Это необходимо для того, чтобы исключить любую новую агрессию со стороны РФ в случае возникновения перерыва в боевых действиях.