Против выступила также Украина, США и другой цивилизованный мир. В этой связи Литва не смогла промолчать 1 апреля и метко "поздравила" Россию с голосованием. Глава литовского МИД вспомнил о "российском военном корабле".
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Как Литва "поздравила" Россию с голосованием в ООН
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис иронически написал, что его страна "приветствует" Россию с началом председательства в Совбезе Организации Объединенных Наций.
С нетерпением ждем энергичных дискуссий относительно предложения Украины о месте назначения ваших военных кораблей,
– добавил Ландсбергис.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук тоже прокомментировал это событие. Он вспомнил, 1 апреля – День дурака.
"Худшая шутка – это председательство России в Совбезе ООН. Органе, который отвечает за поддержку международного мира и безопасности. Мир, кажется, сошел с ума", – отметил политик.
Кстати, в состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН: Россия, Великобритания, Франция, США и Китай. Именно они имеют право на вето. Кроме этих пяти государств, 10 стран-членов – на ротационной основе.
Стоит добавить, что последний раз Москва председательствовала в Совбезе ООН в феврале 2022 года, когда начала полномасштабную агрессию против Украины.
Россия будет председательствовать в ООН: что говорит мир и Украина
- В Белом доме заявили, что России не место в Совете Безопасности ООН. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила, что Кремль будет использовать свое председательство для дезинформации и оправдания военных преступлений.
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Россия будет злоупотреблять будущим председательством в Совете Безопасности ООН и будет продвигать манипулятивные нарративы о войне против Украины. Все это будет делать Кремль, чтобы принимать неправомерные решения. Дмитрий Кулеба добавил, что мир не может быть безопасным местом с Россией в Совбезе ООН.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк пояснил, что председательство России – это очередное изнасилование международного права. Ведь не может возглавлять главный орган безопасности в мире субъект, который ведет агрессивную войну, нарушает нормы гуманитарного и уголовного права, уничтожает Устав ООН, пренебрегает ядерной безопасностью.