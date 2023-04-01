Против выступила также Украина, США и другой цивилизованный мир. В этой связи Литва не смогла промолчать 1 апреля и метко "поздравила" Россию с голосованием. Глава литовского МИД вспомнил о "российском военном корабле".

Заметьте В разгар войны Россия будет председательствовать в Совбезе ООН: Time очертил риски

Как Литва "поздравила" Россию с голосованием в ООН

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис иронически написал, что его страна "приветствует" Россию с началом председательства в Совбезе Организации Объединенных Наций.

С нетерпением ждем энергичных дискуссий относительно предложения Украины о месте назначения ваших военных кораблей,

– добавил Ландсбергис.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук тоже прокомментировал это событие. Он вспомнил, 1 апреля – День дурака.

"Худшая шутка – это председательство России в Совбезе ООН. Органе, который отвечает за поддержку международного мира и безопасности. Мир, кажется, сошел с ума", – отметил политик.

Кстати, в состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН: Россия, Великобритания, Франция, США и Китай. Именно они имеют право на вето. Кроме этих пяти государств, 10 стран-членов – на ротационной основе.

Стоит добавить, что последний раз Москва председательствовала в Совбезе ООН в феврале 2022 года, когда начала полномасштабную агрессию против Украины.

Россия будет председательствовать в ООН: что говорит мир и Украина