Проти виступила також Україна, США та інший цивілізований світ. У зв'язку з цим Литва не змогла промовчати 1 квітня та влучно "привітала" Росію з голосуванням. Очільник литовського МЗС пригадав про "руський воєнний корабель".

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Як Литва "привітала" Росію з голосуванням в ООН

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс іронічно написав, що його країна "вітає" Росію з початком головування в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

З нетерпінням чекаємо на енергійні дискусії щодо пропозиції України про місце призначення ваших військових кораблів,

– додав Ландсбергіс.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук теж прокоментував цю подію. Він згадав, 1 квітня – День дурня.

"Найгірший жарт – це головування Росії в Радбезі ООН. Органі, який відповідає за підтримку міжнародного миру і безпеки. Світ, здається, зійшов із розуму", – відзначив політик.

До речі, до складу Радбезу входять п'ять постійних членів ООН: Росія, Велика Британія, Франція, США та Китай. Саме вони мають право вето. Окрім цих п'яти держав, 10 країн-членів – на ротаційній основі.

Варто додати, що востаннє Москва головувала в Раді безпеки ООН в лютому 2022 року, коли почала повномасштабну агресію проти України.

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