Проти виступила також Україна, США та інший цивілізований світ. У зв'язку з цим Литва не змогла промовчати 1 квітня та влучно "привітала" Росію з голосуванням. Очільник литовського МЗС пригадав про "руський воєнний корабель".
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Як Литва "привітала" Росію з голосуванням в ООН
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс іронічно написав, що його країна "вітає" Росію з початком головування в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.
З нетерпінням чекаємо на енергійні дискусії щодо пропозиції України про місце призначення ваших військових кораблів,
– додав Ландсбергіс.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук теж прокоментував цю подію. Він згадав, 1 квітня – День дурня.
"Найгірший жарт – це головування Росії в Радбезі ООН. Органі, який відповідає за підтримку міжнародного миру і безпеки. Світ, здається, зійшов із розуму", – відзначив політик.
До речі, до складу Радбезу входять п'ять постійних членів ООН: Росія, Велика Британія, Франція, США та Китай. Саме вони мають право вето. Окрім цих п'яти держав, 10 країн-членів – на ротаційній основі.
Варто додати, що востаннє Москва головувала в Раді безпеки ООН в лютому 2022 року, коли почала повномасштабну агресію проти України.
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- У Білому домі заявили, що Росії не місце у Раді Безпеки ООН. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр пояснила, що Кремль буде використовувати своє головування для дезінформації та виправдання воєнних злочинів.
- Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Росія зловживатиме майбутнім головуванням у Раді Безпеки ООН і просуватиме маніпулятивні наративи про війну проти України. Все це Кремль робитиме, щоб ухвалювати неправомірні рішення. Дмитро Кулеба додав, що світ не може бути безпечним місцем з Росією в Радбезі ООН.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що головування Росії – це чергове зґвалтування міжнародного права. Адже не може очолювати головний безпековий орган у світі суб'єкт, який веде агресивну війну, порушує норми гуманітарного та кримінального права, знищує Статут ООН, нехтує ядерною безпекою.