Россия начала скрытую мобилизацию резервистов: мотивируют грабежами и мародерством

В Генштабе ВСУ сообщили, что военно-политическое руководство России начало скрытую мобилизацию резервистов. Она имеет целью привести воинские части в штаты военного времени.

Российские нелюди, отбирая кандидатов, предпочитают тех, у кого есть боевой опыт. Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав.

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В каких регионах проводят мобилизацию

Основные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, республика Дагестан, Ингушетия, Калмыкия. Мотивируют убийц "материальным поощрением".

Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых "трофеев", то есть грабежа и мародерства,

– сообщает Генштаб.

Оккупанты рассчитывают привлечь во время мобилизации примерно 60 тысяч человек. Укомплектовывать вооружением и военной техникой в штаты военного времени будут устаревшей техникой, которую снимут с хранения. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет.

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