Россия начала военное собрание резервистов на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке России началось военное собрание резервистов. Там будут внедрять программу выполнения огневых задач с помощью минометных комплексов.

Тренировки будут проходить с 15 по 17 марта. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

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Практические тренировки будут проходить военнослужащие запаса, заключившие контракт на пребывание в мобилизационном резерве.

Резервистам предстоит выполнить стрельбу из стрелкового вооружения, изучить боевые возможности современного вооружения и боевой техники, получить основные навыки, необходимые для организации и обороны объектов военного и государственного назначения,

– говорится в сообщении.

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