Тренування проходитимуть з 15 по 17 березня. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу Східного військового округу.

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Практичні тренування проходитимуть військовослужбовці запасу, які уклали контракт на перебування в мобілізаційному людському резерві.

Резервістам належить виконати стрільбу зі стрілецького озброєння, вивчити бойові можливості сучасного озброєння та бойової техніки, отримати основні навички, які будуть необхідні для організації та оборони об'єктів військового та державного призначення,

– йдеться у повідомленні.

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