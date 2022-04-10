Россия начала выдавать паспорта украинцам, принудительно вывезенных с оккупированных территорий

Россия прибегла к традиционным своим методикам в войне против Украины. Как и раньше, она незаконно выдает паспорта украинцам. Правда на этот раз даже не на оккупированных территориях, а тем, кого принудительно вывезла на территорию России.

Выдачу российских паспортов украинцам Россия ввела еще в 2014 году. Правда тогда это было только на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. А также в оккупированном Крыму. При этом для некоторых крымчан эта "паспортизация" была принудительной.

Стоит внимания Российские оккупанты продолжают оказывать давление на крымских татар, – Денисова

Теперь же делать "гражданами Российской Федерации" оккупанты решили тех, кого они заставили покинуть свои дома из-за войны. По данным уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, российские паспорта начали выдавать тем украинцам, которые насильно были вывезены в разные регионы страны-агрессора.

В этом случае не обошлось без запугивания. Кроме того, оккупанты выбрали своими жертвами наиболее уязвимые категории лиц – женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров. От них захватчикам удалось получить почти 14 тысяч "заявлений" о приеме в гражданство России. И оперативно выдать 12 тысяч паспортов.

"Такие действия оккупанта РФ направлены на продолжение принудительной интеграции населения нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство. Насильственная паспортизация является незаконным и не признается в Украине, она противоречит принципам и нормам международного права и являются прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", – заявила Людмила Денисова.

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московского механизма, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине.