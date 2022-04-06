Россия – нацистское государство, что угрожает мировой безопасности, – заявление Украины в ОБСЕ

Миссия Украины в ОБСЕ предостерегла других членов организации, относительно нацизма России. Ведь это представляет опасность не только для Украины. Также путинский террор угрожает Европе и миру.

Чтобы убедиться в нацистском векторе государства-оккупанта, можно было бы лишь посмотреть на зверства ее солдат. Однако членам ОБСЕ показали и публикацию российской пропаганды, где открыто призывали к геноциду в Украине.

К теме Обычный фашизм, – глава МИД Латвии Ринкевичс относительно статьи пропаганды о геноциде украинцев

Россия пытается оправдать свою политику

Об этом говорили на специальном заседании совета этой организации в Вене 5 апреля. Украинский посол Евгений Цимбалюк указал на текст "Что делать с Украиной", который обнародовало государственное пропагандистское СМИ Кремля.

Там было сразу несколько моментов, которые указывают на желание просто уничтожить Украину как государство. Также авторы заявили о необходимости репрессий всех не согласных на это. Важно, что пропагандистский материал рейха Путина вышел в тот же день, когда были обнародованы фотографии преступлений из Бучи.

Учитывая уровень цензуры в России, зеленый свет этой статье не мог быть дан по ошибке. Это является проявлением и оправданием политики России в отношении украинцев. Также это проявление России как нацистского государства, что является угрозой европейской и мировой безопасности,

– акцентировал дипломат.

Он подчеркнул, что в материале значительно больше жутких сигналов, которые нельзя игнорировать. В статье, в частности, писали о необходимости ликвидации "бандеровской элиты". Однако настораживают и термины "деевропеизация" и "деукраинизация", которые якобы должны состояться на нашей земле.

Вспомнили и о российских послах

Цимбалюк во время речи обратился и к представителям делегации России. Он призвал их не распространять в ОБСЕ глупости и указания, которые они получают из Кремля.

Ведь это лишь их выбор – врать или говорить правду. Якобы это также и их будущая ответственность – "перед будущими поколениями, перед будущими трибуналами и перед Богом".

К теме – Зеленский обратился к пропагандистам: смотрите видео