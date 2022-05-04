Россия надеется, что вторая фаза будет успешной, у них есть иллюзия, – Арестович

Оккупанты проиграли первую фазу войны. Если так же будет со второй, то Россия будет искать выход.

Об этом 24 каналу сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что вместе с военными действиями идет переговорный процесс.

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"Переговорный процесс не отражается на ситуации на фронте. Даже условия российской капитуляции нужно как-то обсудить. Дипломаты должны сделать свою работу, а военные свою. Политическое руководство за всем следит и организует все", – сказал советник.

Для Украины важна каждая жизнь

По словам Арестовича, Украина оставляет россиянам время прийти в себя и решить все мирным путем. Он убежден – хотя есть возможность разбить оккупантов силой, но если есть возможность сделать это дипломатично и сохранить жизнь нескольким тысячам украинских военных и мирных жителей, почему бы этого не сделать.

У нас отношение к людям совсем не такое, как у россиян. У нас каждая жизнь ценна. Поэтому мы оставляем 2 варианта, но не верим в успех мирных переговоров с Россией, потому что они постоянно все нарушают,

– подчеркнул Арестович.

Партия мира и войны

Советник рассказал, что в российском руководстве существует партия мира и партия войны. Они находятся между собой в сложных отношениях. Арестович отметил, что сейчас побеждает партия войны, но у партии мира свой голос.

"Если они ссорятся, то следует вести переговоры. Чтобы партия мира преобладала, нужно, чтобы россияне поняли последствия войны и эмоционально, и экономически, и военно", – рассказал советник.

Россияне протрезвели

Советник считает, что если в России уменьшится "патриотическая волна" и наступит состояние "холодильник победил телевизор", то, в зависимости от военного успеха, партия мира будет приобретать большее значение. Однако рашисты все еще надеются на успех.

"Они очень отрезвели после проигрыша первой фазы, но надеются, что вторая будет более успешной, если правильно воевать, давить и мобилизовать. У них есть иллюзия. Однако если ничего не сработает, то они будут искать выход", – добавил Арестович.

Заметьте – интервью Алексея Арестовича: смотрите видео

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