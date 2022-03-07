По указанию российских властей, пропагандисты с удовольствием выдают свои выдумки за действительность . Сейчас они рассказывают о "бандеровцах", принимающих "боевые наркотики", разработках биологического оружия, ядерных ракетах или базах НАТО на территории Украины.

Правительство России не хочет, чтобы их люди знали правду, поэтому после вторжения в Украину там вообще ввели уголовную ответственность за ее распространение.

К теме Мы перемололи здесь треть российской армии, – Геращенко

Россия 20 лет находится под жесткой пропагандой

Советник главы МВД рассказал, что в России начали публиковать кучу некрологов, ведь скрыть тысячи смертей солдат невозможно. Несмотря на то, что многие мертвые оккупанты уже транспортировали на территорию страны-агрессорки, еще больше тел продолжают гнить в Украине.

"Потому что россияне даже свои труппы не забирают. Они боятся идти туда, где были убиты их близкие. Это действительно для них гуманитарная катастрофа, но не мы ее придумали, не мы ворвались в Украину, а они", – добавил Геращенко.

Во время разговора пленных с родными можно услышать от них фразы о "защите Родины". Оно и не удивительно, ведь в России могут работать только пропагандистские СМИ.

Россия находится 20 лет под тяжкой пропагандой, обманом и т.д. Поэтому, естественно, есть люди, которые не могут сразу отказаться от убеждений, которые им навязала пропаганда,

– отметил советник главы МВД.

Однако, по словам Геращенко, с каждым днем ​​будет увеличиваться количество российских матерей , которые будут понимать, что Путин ввязался в военную авантюру, вероломно ворвался в Украину, где убивают их сыновей и мужчин.