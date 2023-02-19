Российские самолеты на границе с Украиной: военный эксперт рассказал, как оккупанты их используют

Россия накопила в небе 450 самолетов и 300 вертолетов в 200 километрах от границы с Украиной. Враг будет применять авиацию в целях активизации боевых действий, однако это вряд ли будет эффективно.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, украинское ПВО уничтожит все вражеские воздушные цели, которые залетят в Украину.

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Украинская ПВО готова уничтожать все враждебные цели

По мнению Селезнева, вражеская авиация размещена в 200 километрах от украинской границы, потому что наши HIMARS смогут уничтожить ее на расстоянии до 80 км.

"Россияне понимают, что как только они переместят авиацию ближе к линии фронта, она очень быстро превратится в пепел. Потому что наши HIMARS работают на расстоянии 80 километров с ювелирной точностью", – отметил он.

Военный эксперт отметил, что, скорее всего, россияне попытаются применить авиацию с целью активизации боевых действий. Он убежден, что это будет неэффективно для окупантов.

Владислав Селезнев напомнил, что захватчики заявляли о том, что трижды уничтожали украинскую ПВО. Военный эксперт подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона эффективно сбивает не только вражескую авиацию, но и дроны-камикадзе и ракеты.

Наши ребята готовы, специалисты ПВО готовы уничтожать все враждебные цели, пересекающие государственную границу Украины или линию боевого столкновения. И очень быстро те сотни российских самолетов превратятся в пепел, потому что наши ребята свое дело знают,

– добавил он.

Селезнев о российской авиации у границы с Украиной: смотрите видео

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