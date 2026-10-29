Россия производит до 3 тысяч реактивных "Шахедов" в месяц и готовит запасы для зимних атак, – "Флэш"

Россия продолжает наращивать производство ударных беспилотников и готовит запасы для атак на Украину зимой. В то же время оккупанты работают над новыми видами вооружения, которые планируют производить в больших количествах.

Об этом заявил советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Сколько "Шахедов" производит Россия?

По словам Бескрестнова, Россия ежемесячно производит до 3 тысяч "Шахедов" и еще около 700 беспилотников "Герань-5".

Бескрестнов считает, что Россия не только увеличивает объемы производства беспилотников, но и разрабатывает новые виды вооружения. В частности, над ракетами и дронами работают как минимум пять российских конструкторских бюро.

В то же время противник продолжает накапливать вооружение для будущих ударов по Украине.

Я постоянно говорю, что мы находим обломки "Шахедов", трапов и видим дату производства. И мы постоянно видим, что они отправляют к нам дроны типа Shahed буквально с завода. То есть неделя – и уже атакуют нас. То есть у них нет большого запаса,

– заявил Бескрестнов.

"Флэш" также сообщил, что россияне работают над созданием новых дешевых реактивных ракет. Их планируют выпускать в значительных объемах.

Они планируют выпускать десятки тысяч в год,

– подчеркнул Бескрестнов.

По словам советника президента, российские войска изменили географию ударов беспилотниками.

Сейчас противник сосредотачивает атаки на западных и других регионах Украины. Именно поэтому, как пояснил Бескрестнов, в Киеве в последнее время стало несколько тише.

В то же время Россия продолжает готовиться к зимнему периоду, наращивая производство и накапливая средства для воздушных атак. Страна-агрессор накопила до 700 баллистических ракет и более 6 тысяч ударных беспилотников различных типов. Российские оборонные заводы выпускают более 200 ракет в месяц, большинство из которых летит по баллистической траектории.