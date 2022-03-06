Россия накапливает силы, – Бутусов объяснил, почему интенсивность наступления врага снизилась

В большинстве украинских городов ночь на 6 марта прошла спокойно. Однако на фронте продолжаются тяжелые бои, в частности, в Мариуполе и Попасной.

Авиаудары враг нанес по городу Изюм, а также в центральной Украине. Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист Юрий Бутусов.

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Он подчеркнул, что на Донбассе, в Харьковской, Киевской и Николаевской областях продолжаются серьезные бои. Противник накапливает силы.

По мнению Бутусова, сейчас идет оперативная пауза. Пытается изменить направления своих действий, угрожать по разным направлениям, и таким образом – влиять на позицию Украины на возможных переговорах.

Если они будут стоять спокойно – они накопят силы, перегруппируются и пойдут дальше.

– объяснил он.

Когда остановится враг

Журналист подчеркнул, что враг пытается нанести максимальные потери Украине. Главные причины, почему интенсивность наступления врага снизилась – это сопротивление украинского народа и отпор Вооруженных сил Украины.

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По его словам, чем больше у нас способности нанести безвозвратные потери, тем меньше возможности российской армии относительно дальнейших действий.

От нас зависит гораздо больше, чем от русской армии. Они остановятся тогда, когда их будут избивать и гнать,

– добавил Бутусов.

Бутусов рассказал о ситуации на фронте: смотрите видео