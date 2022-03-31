Россия наложила вето на работу СММ ОБСЕ в Украине: 56 стран проголосовали "за", Россия – "против

В Украине прекращает работу специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Все из-за России.

Об этом говорится в заявлении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Россия заблокировала работу миссии

Для продолжения работы СММ ОБСЕ в Украине потребовалось единогласное решение от всех 57 государств ОБСЕ. Россия единственная проголосовала "против". Пэотому миссия прекращает свою работу в Украине.

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер подверг критике решение России. По его словам, это безответственный шаг, но нечему удивляться.

Очень жаль, что Российская Федерация заблокировала консенсус по продлению мандата Специальной мониторинговой миссии в Украине. Это безответственно и неоправданно, но, думаю, в этом нет ничего удивительного, – заявил Карпентер.

О своем сожалении из-за решения России высказались действующий глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, а также генеральный секретарь организации Хельга Мария Шмид.

Напомним, СММ ОБСЕ был создан еще в марте 2014 года. Тогда был запрос от украинского правительства в ОБСЕ, а все 57 государств единодушно поддержали работу миссии.

В начале марта в СММ ОБСЕ заявили, что представители миссии временно эвакуируются из Украины. Тогда российские оккупанты обстреляли их последнюю полевую миссию, расположенную в Мариуполе.

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