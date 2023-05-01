Таково утверждение в эфире 24 Канала сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он также предположил действия россиян после контрнаступления Украины.
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Потенциал едва виден
Политтехнолог, опираясь на слова военного эксперта, отметил огромный износ авиации врага и нехватку ракетоносителей. Об этом свидетельствуют десятки самолетов, которые оккупанты поднимали в воздух минувшей ночью, но запустили 18 ракет.
"То есть им приходится поднимать гораздо больше самолетов, чтобы запустить меньше ракет. У них нет носителей, чтобы запустить 100 ракет. Сейчас они занимаются военным каннибализмом, дособирая и ремонтируя имеющуюся технику, а с ней огромные проблемы", – сказал спикер.
Борис Тизенгаузен об обстреле Украины россиянами 1 мая: смотреть видео
Цинизм продолжится
Политтехнолог добавил, что пока у окупантов есть возможности производить ракеты, но их все меньше. Впрочем, цинизму нет предела. Это касается заявлений российского минообороны после удара по Умани, когда в их пабликах появилось сообщение: "точно в цель". Тизенгаузен предполагает, что и после контрнаступления еще будут подобные конвульсии.
Я думаю, что после контрнаступления будет еще одна волна таких депрессивных поражений в России. И здесь уже можно начинать работать серьезной информационно-психологической операцией по разделению внутренней российской элиты. У них там уже дисбаланс серьезный. Они готовы сливать записи, чтобы санкции не наложили. Не очень приятная ситуация,
– сказал он.
Ракетный обстрел 1 мая: последнее
- В ночь на 1 мая россияне нанесли ракетный удар по Украине, выпустив 18 ракет и несколько "Шахидов". Хотя в своих пропагандистских пабликах заявили о почти 200 ракетах и 50 БПЛА. В ВСУ объяснили, зачем враг пытается имитировать массированные обстрелы и что для этого запускает в небо – чудеса конструкторских решений поражают!
- У россиян случилась истерика, что после обстрелов в Украине нигде не выключали свет. Враг также радуется циничным обстрелам мирного населения и жилых домов.
- Больше всего во время последнего обстрела пострадал Павлоградский район, что в Днепропетровской области. Число пострадавших возросло до 34 человек, 5 из которых – дети. Враг уничтожил 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 учебных заведений и 5 магазинов.