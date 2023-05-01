Таке твердження в ефірі 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він також припустив дії росіян після контрнаступу України.
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Потенціал ледь жевріє
Політтехнолог, спираючись на слова військового експерта, відзначив величезний знос авіації ворога і нестачу ракетоносіїв. Про це свідчать десятки літаків, які окупанти піднімали в повітря минулої ночі, та натомість запустили 18 ракет.
"Тобто їм доводиться піднімати набагато більше літаків, щоб запустити менше ракет. В них немає носіїв, щоб запустити 100 ракет. Зараз вони займаються воєнним канібалізмом, дозбируючи і ремонтуючи наявну техніку, а з нею величезні проблеми", – сказав спікер.
Борис Тизенгаузен про обстріл України росіянами 1 травня: дивитись відео
Цинізм продовжиться
Політтехнолог додав, що поки в окупантів є можливості виробляти ракети, але їх все менше. Утім, цинізму немає меж. Це стосується заяв російського мінооборони після удару по Умані, коли в їхніх пабліках з'явився допис: "точно в цель". Тизенгаузен припускає, що й після контрнаступу ще будуть подібні конвульсії.
Я думаю, що після контрнаступу буде ще одна хвиля таких депресивних поразкових настроїв у Росії. І тут вже можна починати працювати серйозною інформаційно-психологічною операцією з розділення внутрішньої російської еліти. В них там вже дисбаланс серйозний. Вони готові зливати записи, щоб санкції не наклали. Не дуже приємна ситуація,
– сказав він.
Ракетний обстріл 1 травня: останнє
- В ніч на 1 травня росіяни завдали ракетного удару по Україні, випустивши 18 ракет та декілька "Шахідів". Хоча у своїх пропагандистських пабліках заявили про майже 200 ракет та 50 БПлА. В ЗСУ пояснили, навіщо ворог намагається імітувати масовані обстріли і що для цього запускає в небо – дива конструкторських рішень вражають!
- У росіян трапилася істерика, що після обстрілів в Україні ніде не вимикали світло. Ворог також радіє цинічним обстрілам мирного населення і житлових будинків.
- Найбільше під час останнього обстрілу постраждав Павлоградський район, що на Дніпропетровщині. Кількість постраждалих зросла до 34 осіб, 5 з яких – діти. Ворог понищив 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів освіти та 5 крамниць.