Таке твердження в ефірі 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він також припустив дії росіян після контрнаступу України.

Дивіться також Чому Росія збільшила кількість обстрілів по Україні: військове зведення від Романа Світана

Потенціал ледь жевріє

Політтехнолог, спираючись на слова військового експерта, відзначив величезний знос авіації ворога і нестачу ракетоносіїв. Про це свідчать десятки літаків, які окупанти піднімали в повітря минулої ночі, та натомість запустили 18 ракет.

"Тобто їм доводиться піднімати набагато більше літаків, щоб запустити менше ракет. В них немає носіїв, щоб запустити 100 ракет. Зараз вони займаються воєнним канібалізмом, дозбируючи і ремонтуючи наявну техніку, а з нею величезні проблеми", – сказав спікер.

Борис Тизенгаузен про обстріл України росіянами 1 травня: дивитись відео

Цинізм продовжиться

Політтехнолог додав, що поки в окупантів є можливості виробляти ракети, але їх все менше. Утім, цинізму немає меж. Це стосується заяв російського мінооборони після удару по Умані, коли в їхніх пабліках з'явився допис: "точно в цель". Тизенгаузен припускає, що й після контрнаступу ще будуть подібні конвульсії.

Я думаю, що після контрнаступу буде ще одна хвиля таких депресивних поразкових настроїв у Росії. І тут вже можна починати працювати серйозною інформаційно-психологічною операцією з розділення внутрішньої російської еліти. В них там вже дисбаланс серйозний. Вони готові зливати записи, щоб санкції не наклали. Не дуже приємна ситуація,

– сказав він.

Ракетний обстріл 1 травня: останнє