Відповідну інформацію в щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Ракетні атаки

Військовий експерт зазначив, що росіяни били не однією потужною хвилею, а малими хвилями. Так вони намагаються знайти конкретний алгоритм, який би допоміг їм обійти українську протиповітряну оборону.

У пʼятницю був удар переважно по Києву, Умані, Дніпру. Було 23 ракети – 21 ми збили. Цього разу переважно били по Києву та Дніпру. З 18 збили 15,

– нагадав Роман Світан.

"Скільки пускалося ракет – складно сказати. Скоріш за все, 10–15%, як й при попередніх пусках, падають. Переважно це відбувається в Каспійське море", – наголосив експерт.

За його словами, під час останнього обстрілу росіяни підняли стратегічні бомбардувальники, проте не всі були носіями ракет. Скоріш за все, це стратегія ворога. Вони підіймають їх для відволікання уваги наших систем радіотехнічної розвідки.

"Не всі літаки скидають ракети. Виходять на бойові пуски, а скидування немає. Тобто, скоріш за все, розсіюють увагу", – підсумував льотчик-інструктор.

Дивіться повне відео з Романом Світаном:

Чому запускають з району Каспійського моря

Роман Світан пояснив, якщо основна частина літаків злітає з Енгельса, то вони розвертаються – переважно правим поворотом – й виходять на Каспій, де скидають ракету.



Звідки відбувається запуск ракет / Скриншот

Він зазначив, що, з одного боку, ці ракети старі, а з іншого – одноразові, тобто їх не будуть робити якісно. Саме через це інколи вивалюється до 15%, а інколи й до 20%.

У Ту-95 один барабан в середині корпуса літака й у ньому 6 ракет. Вони повертаються в такому револьверному типі, ракета вивалюється, а далі вона може просто не запуститися й впасти в море,

– розповів Роман Світан.

"Якби це було не Каспійське море, то вона б могла впасти на цивільні будинки, на голови людей. Так, до речі, було дуже часто, коли вони ближче до Ростова скидали ракети. Й вони інколи падали просто в полях, адже в них не запустився двигун", – пригадав військовий експерт.

Вибух на нафтобазі у Криму

Роман Світан розглянув вибух на нафтобазі у цифрах. Там було 10 резервуарів, а це приблизно 40 тисяч тонн дизеля. При купівлі гуртом це коштує приблизно 20 мільйонів доларів, які згоріли від попадання двох дронів Mugin-5 Pro, як кажуть росіяни,

Це була база зберігання палива. При тому там поруч є ще одна така база, яка також живить Севастопольську бухту для дозаправлення кораблів. Тому ще є над чим працювати,

– наголосив Роман Світан.

"Що таке 40 тисяч тонн – це приблизно 13 маршрутів з бочками. В кожному такому маршруті 50–60 бочок десь по 60 тонн. Проте росіяни маршрутами не возять, а роблять це приблизно по 20 бочок", – пояснив військовий експерт.

Він наголосив, що окупантам треба буде дуже багато потягів прогнати через Керченський міст, щоб відновити ці втрати. Дизель у них є, адже Росія це бензоколонка, а от привести – це вже проблема. Росіянам прийдеться возити все через Керченський міст. Відповідно кожну 1,2,3 години або раз у пів дня буде потяг з дизелем, який дуже повільно їде по Керченському мосту.

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