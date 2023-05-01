Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко пролил свет на ситуацию. Он показал, каким образом врагу удается имитировать массированные обстрелы.

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В небо запускают всевозможные объекты

Доброе утро. Хочу вам кое-что объяснить, как играет с нами враг! С начала по каналам и разным пабликам запускается информация о 84 ракетах… 100 ракетах… 20 самолетов в небе! А потом запускается такая фигня для имитации чего-то в небе,

– заметил он.

Свои слова он проиллюстрировал конструкцией, напоминающей беспилотник из фанеры. Такие штуки используют российские захватчики, чтобы напугать нас большим количеством неизвестных объектов в небе во время воздушной тревоги. По сути, это становится источником паники и активного распространения дезинформации в сети.



Россияне используют обманки, чтобы атака казалась массированной / Фото Дмитрия Марченко

По словам Марченко, нужно доверять исключительно официальным и проверенным источникам. Также следует верить в ВСУ и ПВО. Мы же от себя добавим, что лучший способ это сделать, – находиться в укрытиях во время воздушной тревоги. Это может спасти жизнь в случае реальной ракетной угрозы.

Сколько ракет сбила ПВО 1 мая

Напомним, что российские военные нанесли очередную ракетную атаку в ночь на 1 мая. Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, оккупанты запустили 18 крылатых ракет Х-101/Х-555. Нашим силам ПВО удалось сбить 15 из них.

Заметим, что сам запуск ракет россияне совершили около 02:30. Для атаки оккупанты использовали девять Ту-95 из Оленегорского района в Мурманской области и два Ту-160 из района Каспийского моря.

Этой ночью захватчики использовали не только крылатые ракеты, но и беспилотники. И первыми, и вторыми российские военные атаковали Киев. По словам главы КГВА Сергея Попко, это уже второй обстрел столицы за трое суток.

Самая воздушная тревога в столице звучала около трех часов. К счастью, нашим силам ПВО удалось сбить все ракеты и БПЛА, находившиеся в воздушном пространстве Киева.