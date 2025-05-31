Россия заинтересована в затягивании переговоров, – в ISW объяснили цель Путина

У Путина предложили продолжить мирные переговоры в Стамбуле 2 июня, но Кремль решил отправить такую же делегацию низкого уровня и выдвигать свои требования. Это свидетельствует о том, что Россия целенаправленно затягивает мирный процесс.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Как Россия относится к мирным переговорам

Аналитики подчеркнули жесткую и бескомпромиссную позицию Кремля накануне предложенных переговоров в Стамбуле 2 июня. Это может свидетельствовать о маловероятности достижения существенных результатов по устойчивому миру в Украине.

Более того, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя цинично заявил, что Кремль готов воевать с Украиной столько, сколько будет нужно. В то же время там якобы никогда не отказывались от диалога.

Пресс-секретарь МИД России заявила, что Кремль оставит состав российской делегации на переговорах в Стамбуле 2 мая таким же, который был 15 и 16 июня. Группу низкого уровня возглавлял помощник президента Владимир Мединский и в нее входили, в частности, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

По мнению ISW, решение Кремля повторить старые требования и снова отправить делегацию низкого уровня свидетельствует о нежелании России вести искренние переговоры.

Институт изучения войны продолжает считать, что Россия заинтересована в затягивании мирного процесса, чтобы поддерживать наступательные действия в Украине и выбивать дополнительные уступки со стороны Украины и Запада,

– резюмировали аналитики.

Президент Украины заявлял, что Россия делает все, чтобы следующая возможная встреча была безрезультатной. Москва обещала подготовить так называемый меморандум для мира сразу после обмена в формате "1000 на 1000".

Впрочем, ни Украина, ни Турция не получили никаких документов. "Чтобы встреча была не пустой, нужно понимать ее адженду и должным образом подготовиться к переговорам", – подчеркнул Зеленский.