В Институте по изучению войны отмечают, что оккупанты за прошедшие сутки нанесли удары по энергетической инфраструктуре 9 областей Украины. Цитируя Генштаб ВСУ, составители отчета добавили, что враг выпустил 40 ракет и 16 иранских дронов-камикадзе. К счастью, 20 крылатых ракет и 11 БпЛА удалось сбить.

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Зачем Россия бьет по энергетике Украины

По мнению аналитиков, таким образом, враг пытается уменьшить волю Украины к борьбе. Кроме того, правительство страны будет вынуждено использовать дополнительные ресурсы, чтобы защитить гражданское население и энергетическую инфраструктуру. Эти же силы можно было направить, к примеру, на контрнаступление на Востоке или Юге.

Проблемы украинцев только усугубятся

В то же время составители отчета предполагают, что такие удары вряд ли лишат Украину жажды борьбы. Но с наступлением холодов такие атаки смогут усугублять экономические и гуманитарные проблемы для нашего государства.

Аналитики добавили, что удары по энергетической инфраструктуре стали причиной отключения света не только по линии фронта, но и по всей стране. Заметим, что после атаки 22 октября без света осталось более 2 миллионов украинцев.

Этой зимой, предполагают в Институте по изучению войны, "страдание гражданского населения Украины, вероятно, усилится". Причиной этого может стать отключение света в паре с холодной погодой и уничтоженными гражданскими сооружениями.

Оккупанты не просто так бьют по энергетической инфраструктуре Украины. Таким образом, враги стремятся создать гуманитарную трагедию. Но она никак не влияет на ситуацию на фронте. Более того, оправдания России относительно таких атак с каждым разом становятся все более вялыми и менее убедительными.

Коротко вспомним основное о массированном ракетном ударе 22 октября. Так, в Ровно оккупанты попали в один из объектов энергетической инфраструктуры. Известно, что часть летевших на него ракет сбили силы ПВО.

В Луцке тоже зафиксировали прилет. Часть города осталась без света. Дважды в день враг попал по энергообъекту в Ковеле. Его оккупанты разрушили до основания.

Попадания были и в Хмельницком и Шепетовском районах. Это послужило причиной исчезновения электроэнергии. Также горожан попросили сделать запасы воды.

Атаковали враги и Одесскую область. Известно, что в результате удара по объекту энергетической инфраструктуры пострадали три человека.

Попали враги и в 2 объекта Николаевской области. Известно, что по состоянию на 16:43 удалось возобновить электроснабжение, а также мобильную связь в области.

Важные энергетические объекты в Кировоградской области тоже попали под атаку. Прилеты были в Кропивницком и Голованевском районах.

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