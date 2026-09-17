Ракетный удар по Запорожью: есть раненые и разрушения на промышленных объектах

В результате российского ракетного удара по Запорожской области ранения получили три человека. Враг нанес удар по местным промышленным объектам.

О последствиях обстрела Запорожья сообщили в ОВА. 24 Канал пишет, что нам известно на данный момент.

Ракетная атака Запорожья 17 сентября: что известно о последствиях?

В 2:20 ночи 17 сентября российская армия осуществила ракетный обстрел Запорожской области. О приближении ракет, вероятно – баллистических, сообщали Воздушные силы.

В Запорожье прогремела серия взрывов. Как впоследствии сообщила Запорожская областная военная администрация, ракеты попали по промышленным объектам. После взрывов на одном из предприятий вспыхнул пожар. Произошли частичные разрушения зданий. На месте попадания приступили к работе подразделения соответствующих служб.

К сожалению, по меньшей мере трое человек пострадали в результате российского ракетного удара по области – женщина и двое мужчин. Врачи оказывают им необходимую помощь.

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Отметим, что одновременно с Запорожской областью враг наносил удар по Киеву – там также гремели взрывы. И уже известно о более чем десятке пострадавших и разрушениях в столице. Так же разрушения этой ночью есть в Одессе.