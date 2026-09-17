О последствиях обстрела сообщают в ГВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Одессы 17 сентября?

После полуночи в начале суток 17 сентября в Одесской области, в том числе и в Одессе, объявили воздушную тревогу. По сообщениям Воздушных сил, российская армия направила в сторону Одессы свои барражирующие боеприпасы типа "Бандероль".

Впоследствии в Одесской городской военной администрации подтвердили, что Одесса подверглась воздушной атаке врага. В городе прогремела серия взрывов.

В городе повреждено многоэтажное здание. Местные сообщества в Telegram отмечают, что пламя охватило квартиры и имеются сильные разрушения. Власти в настоящее время выясняют подробности ситуации.

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Добавим, что одновременно с "Бандеролями" враг запускал КАБы на Черноморск и Лиманку из акватории Черного моря. Также в это же время ударные реактивные беспилотники пытались нанести удар по Киеву.