Про наслідки обстрілу інформують у МВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Одеси 17 вересня?

Після півночі на початку доби 17 вересня в Одеській області, зокрема і в Одесі, оголосили повітряну тривогу. За повідомленнями Повітряних сил, російська армія скерувала у бік Одеси свої баражуючі боєприпаси типу "Бандероль".

Згодом в Одеській міській військовій адміністрації підтвердили, що Одеса потрапила під повітряну атаку ворога. У місті прогриміла серія вибухів.

У місті пошкоджена багатоповерхівка. Місцеві спільноти у телеграмі зазначають, що полум'я охопило квартири та є сильні руйнування. Влада наразі з'ясовує подробиці ситуації.

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Додамо, що одночасно з "Бандеролями" ворог запускав КАБи на Чорноморськ та Лиманку з акваторії Чорного моря. Також у цей самий час ударні реактивні безпілотники намагалися вдарити по Києву.