Россия ударила ракетой во время забега по случаю Дня памяти защитников: есть погибшие

29 августа оккупанты ударили по месту проведения забега в честь павших воинов. Известно о погибших.

Прокуратура начала досудебное расследование по статье о служебной халатности, повлекшей гибель людей.

Что известно о трагедии в селе Наталино?

29 августа в селе Наталино Берестинского района проходил ежегодный забег "Уважаю воинов, бегу за Героев Украины", организованный Натальинской сельской военной администрацией.

Около 09:30 россияне ударили ракетой "Искандер-М" по территории, где проходило мероприятие.

В результате вражеской атаки погибли три человека, среди них – полицейский. В сельсовете отметили, что во время ракетных обстрелов погиб офицер общины Алексей Загваздин.

В прокуратуре сообщили, что следствие проверит, надлежаще ли должностные лица военной администрации позаботились о безопасности участников мероприятия. В частности, выяснят, учли ли они ситуацию с безопасностью и приняли ли все необходимые меры, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью людей.

Напомним, что 24 июля Россия нанесла баллистический удар по частному комплексу в Бучанском районе, где проходило мероприятие Defense Demo Day & Defense Expo с участием представителей украинской оборонной индустрии. Тогда погибли 12 человек, десятки были ранены.

После атаки правоохранители начали проверять, были ли должным образом обеспечены меры безопасности. Организатор мероприятия был задержан. Прокуратура открыла уголовные производства, в частности, относительно возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей во время организации мероприятия.