Россия нанесла удар по аэродрому в Староконстантинове

Россия во вторник, 29 марта, нанесла удар по аэродрому в Староконстантинове. Мэр Николай Мельничук заявил, что атака была очень серьезной и нанесла ощутимый ущерб.

Мельничук заявил, что, к счастью, жертв не было. Однако враг полностью уничтожил все стратегические запасы горюче-смазочных материалов. Их собрали благодаря большим усилиям.

Заметьте В Украине создана международная группа, помогающая пострадавшим от военных преступлений России

К счастью, ВСУ и, очевидно, Бог берегут нас, поэтому обошлось без человеческих жертв. Прошу всех, кто может помочь в приобретении горюче-смазочных материалов, обратиться в городской совет или ко мне лично,

– призвал городской голова.

Удары по аэродрому в Староконстантинове

Мэр Староконстантинова 25 февраля (второй день войны) сообщил, что враг нанес 5 ракетных ударов по военному аэродрому.

Также оккупанты нанесли около 10 авиаударов по военному аэродрому ночью 5 марта. Тогда пострадали 3 военных.

Важно – Ким показал видео попадания ракеты в Николаеве: смотрите видео