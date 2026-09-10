Россия нанесла удар по иностранному судну в Одесской области: погибли граждане Азербайджана

Одесская область вновь подверглась вражескому удару. В результате атаки на гражданское судно под иностранным флагом погибли два человека.

Подробности сообщили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

Что известно об атаке на судно в Одесской области?

В результате российского удара был поврежден буксир Tedy. В результате атаки двое членов экипажа – граждане Азербайджана – погибли.

Что касается двух граждан Азербайджана, то они пострадали, и их госпитализировали. Шестерым членам экипажа оказали необходимую помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.

Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданские суда и портовую инфраструктуру Украины, создавая прямую угрозу для украинских и иностранных моряков,

– говорится в официальном сообщении.

В Министерстве по восстановлению, инфраструктуре и транспорту добавили, что Украина фиксирует каждый такой случай и продолжает информировать международных партнеров о системных российских ударах по гражданским судам и транспортной инфраструктуре.

Следует отметить, что это далеко не первая атака по гражданским судоходным объектам. 7 августа Россия атаковала Николаевскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". Целью стала портовая инфраструктура, в результате атаки было повреждено гражданское судно.

В то же время, 1 августа российские военные снова направили беспилотник по портовой инфраструктуре и гражданскому флоту на Юге Украины. Удар привел к разрушениям в прибрежной зоне.

Кроме того, накануне вражеские войска атаковали пункт пропуска "Старокозаче" в Одесской области на границе с Молдовой. Из-за удара сообщалось о погибших и пострадавших.