О последствиях атаки сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.

Что известно об атаке на гражданское судно?

Вечером 7 августа российские войска нанесли удары по Николаевской области с помощью ударных беспилотников типа Shahed. Одной из целей оккупантов стала портовая инфраструктура областного центра.

В результате атаки в Николаеве было повреждено гражданское судно. По предварительной информации, люди во время удара не пострадали.

По данным Николаевской ОГА, в течение минувших суток российские войска продолжали проводить атаки на населенные пункты области беспилотниками различных типов. В частности, в Баштанском районе оккупанты четыре раза применили БПЛА типа "Молния" по Гороховской и Снигуровской общинам. В результате одного из ударов в селе Евгеновка был поврежден автомобиль.

По предварительной информации, в результате этой атаки также никто не пострадал.

В Николаевском районе российские военные дважды провели атаки на Очаковскую общину с помощью FPV-дронов. Еще две атаки с применением БПЛА типа "Молния" были зафиксированы в Галициновской и Куцурубской общинах. В результате этих ударов, по данным местных властей, пострадавших нет.

Напомним, 4 августа враг совершил атаку на жилой сектор одного из населенных пунктов Николаевской области. В результате удара погибла 89-летняя женщина. Еще семь человек получили травмы, среди пострадавших – две девочки в возрасте 2 и 12 лет.

В результате атаки в частном жилом доме возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Всего в результате обстрела разрушены два частных дома, еще семь домов получили повреждения. Также поврежден автомобиль и окна в трех многоквартирных домах.

К ликвидации последствий атаки были привлечены 14 спасателей и четыре единицы специальной техники ГСЧС, а также медики, полицейские, психологи, аварийные бригады и волонтеры.