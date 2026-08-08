Про наслідки атаки повідомив виконувач обов'язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

Що відомо про атаку на цивільне судно?

Увечері 7 серпня російські війська завдали ударів по Миколаївській області ударними безпілотниками типу Shahed. Однією з цілей окупантів стала портова інфраструктура обласного центру.

Внаслідок атаки у Миколаєві було пошкоджено цивільне судно. За попередньою інформацією, люди під час удару не постраждали.

За даними Миколаївської ОВА, протягом минулої доби російські війська продовжували атакувати населені пункти області безпілотниками різних типів. Зокрема, у Баштанському районі окупанти чотири рази застосували БпЛА типу "Молнія" по Горохівській та Снігурівській громадах. Унаслідок одного з ударів у селі Євгенівка було пошкоджено автомобіль.

За попередньою інформацією, внаслідок цієї атаки також ніхто не постраждав.

У Миколаївському районі російські військові двічі атакували Очаківську громаду FPV-дронами. Ще дві атаки із застосуванням БпЛА типу "Молнія" були зафіксовані по Галицинівській та Куцурубській громадах. Унаслідок цих ударів, за даними місцевої влади, постраждалих немає.

Нагадаємо, 4 серпня ворог атакував житловий сектор одного з населених пунктів Миколаївської області. Внаслідок удару загинула 89-річна жінка. Ще семеро людей зазнали травм, серед постраждалих – дві дівчинки віком 2 та 12 років.

Через атаку виникла пожежа у приватному житловому будинку, яку рятувальники оперативно ліквідували. Загалом внаслідок обстрілу зруйновано два приватні будинки, ще сім осель зазнали пошкоджень. Також пошкоджено автомобіль та вікна у трьох багатоквартирних будинках.

До ліквідації наслідків атаки залучили 14 рятувальників та чотири одиниці спеціальної техніки ДСНС, а також медиків, поліцейських, психологів, аварійні бригади та волонтерів.