Скандальная ракета: что известно об "Искандер-К", из которого Россия ударила по Краматорску

Вечером 1 февраля российские военные нанесли ракетный удар по жилому дому в Краматорске. Войска агрессора атаковали Краматорск ракетой из комплекса "Искандер-К".

О том, что россияне использовали комплекс "Искандер-К" для удара по Краматорску, заявили в полиции. 24 Канал рассказывает, что это за комплекс и какую угрозу он представляет.

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Что известно о комплексе "Искандер"

"Искандер" – это семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля. Впервые "Искандер" был представлен в августе 1999 года.

По официальным данным, максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" – не менее 500 километров. В то же время, эксперты утверждают, что максимальная дальность может достигать 700 километров.

Есть модификация для пуска крылатых ракет 9М729 с максимальной дальностью до 2500 километров. Это нарушает условия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Существует три модификации "Искандеров":

"Искандер-М",

"Искандер-Е",

"Искандер-К".

"Искандер-К": какую угрозу представляет комплекс

В варианте комплектации "Искандер-К" использует крылатую ракету Р-500 (9М723) со сверхнизкой траекторией полета на высоте 6 – 7 метров с огибанием рельефа местности, официально имеющей дальность 500 километров.

Тактическое применение ОТРК "Искандер" может включать одновременный удар квазибалистической ракетой "Искандер-М" и крылатой ракетой "Искандер-К" для поражения высокозащищенных ПРО и ПВО целей по разным траекториям, что затрудняет защиту от поражения.



ОТРК "Искандер" / Фото с росСМИ

Первоначально западные источники придерживались версии, что ракета создана на базе запрещенной крылатой ракеты большой дальности C-10 "Гранат", известных как 9М729 (по классификации НАТО SSC-8), то есть сухопутной версии крылатой ракеты семейства "Калибр".

Другая версия свидетельствует, что используемая этими комплексами ракета является наземным вариантом ракеты Х-101, а не "Калибра".

Характеристики ракеты Р-500 (9М723)

P-500 (9М728) – российская крылатая ракета, созданная для комплекса "Искандер". В России говорят, что ракета способна преодолевать все существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Аналитики Defense Express проанализировали ракету, принятую на вооружение россиянами в 2011 году. Скорость ракеты на начальном участке траектории – 2100 м/c (т.е. 6М, формально – гиперзвуковое оружие).

Сообщается, что ракета в полете выдерживает нагрузку в 20 – 30G, ведь маневрирует на активном участке траектории. Максимальная высота, на которую поднимается ракета, – более 100 километров. Весит 3800 килограммов, имеет боевую часть 470 килограммов.

Ракета способна маневрировать, пока работает твердотопливный двигатель (ракета – одноступенчатая), на баллистическом участке после его отключения – не может,

– подчеркивают в Defense Express.

Корпус ракеты – моноблок, то есть монолит, всего одна деталь. Ракета стартует и попадает в цель в одном и том же виде. Контейнера у нее нет. То есть, изнутри ракеты никаких целей-ловушек выпадать не может, потому что нет ни как, ни откуда.



Российская ракета P-500 на учениях / Фото минобороны России

Эксперты обратили внимание на хвостовые стабилизаторы, которыми невозможно управлять полетом ракеты. "То есть никаких маневров после отключения двигателя и потери возможности управлять вектором тяги ракета делать не может", – говорится в сообщении.

Сообщается, что ракета поднимается в стратосферу и атакует цель оттуда, то есть весь второй участок траектории она летит по параболе, легко исчисляемой РЛС, что позволяет навести на нее ракету-перехватчик. "ПВО ПС ВС Украины именно так и поступают. И довольно точно", – указывают в Defense Express.

Как ВСУ могут сбивать ракеты с "Искандер-М" и сколько их в России

Аналитики Defense Express обратили внимание, что ОТРК – чисто наступательные комплексы, созданные под применение ядерного оружия. Их эффективность в неядерном снаряжении – более низкая, ракета с более легкой неядерной боевой частью летит всего на 300 километров.

Аналитики пишут, что в России могло быть около 960 ракет типа P-500. В сентябре 2022 года украинская разведка заявляла, что у Россиян осталось около 200 "Искандеров".

При этом эксперты признают, что P-500 представляет реальную угрозу из-за своей вероятной дальности в 2 тысячи километров.

Пуск Р-500 из ОТРК "Искандер-М" 18 апреля 2016: видео

В отличие от баллистической ракеты, если вовремя обнаружить крылатую ракету P-500, то сбить ее можно любым зенитным ракетным комплексом. Р-500 имеет дозвуковую скорость и не маневрирует во время полета. Как доказывает практика, эту ракету можно сбить даже с ПЗРК "Игла".

Россияне уже не раз использовали эту ракету и наши силы ПВО сбивали ее. Командование Воздушных Сил ВСУ 16 сентября 2022 года сообщило, что части противовоздушной обороны Командование "Восток" сбили сразу три крылатые ракеты комплекса "Искандер-К".

Эксперты отмечают, что тот факт, что Россия начала использовать "Искандеры", свидетельствует, что у врага заканчиваются другие высокоточные ракеты.