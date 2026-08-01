Россия нанесла удар по Одессе: есть попадания в жилой дом, количество пострадавших возросло

Утром 1 августа Россия совершила атаку на Одессу. В результате был поврежден жилой дом.

Информацию о попадании подтвердил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Что известно об атаке?

Прежде всего отметим, что Воздушные силы предупреждали об угрозе БПЛА для Одессы из акватории Черного моря. По данным местных СМИ, в многоэтажку врезался российский "Шахед".

Враг атаковал Одессу. Есть попадание в жилой дом. Детали выясняем,

– написал Лысак.

Сообщается, что после попадания в многоэтажку в центре города вспыхнул пожар. Со своей стороны, глава Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что враг атаковал город ударными дронами.

Впоследствии стало известно, что в результате удара пострадал 18-летний парень. Его госпитализировали. Тем временем на месте инцидента развернули штаб для оказания помощи жителям.

Позже Кипер сообщил ещё об одном пострадавшем. Им оказался 28-летний мужчина. Его также госпитализировали с термическими ожогами.

Напомним, что в результате одного из предыдущих обстрелов Одессы 31 июля были повреждены гражданские объекты, в частности территория предприятия, больница и колледж. Известно о двух пострадавших – 43-летнем мужчине и 72-летней сотруднице больницы. Мужчина находится в тяжелом состоянии, женщина – в состоянии средней тяжести.

А утром 1 августа российские войска нанесли удар с помощью дрона типа "Шахед" по портовой инфраструктуре Николаевской области. В результате удара было повреждено гражданское судно. К счастью, люди не пострадали.