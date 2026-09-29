Убила 10 кошек и 3 собаки: Россия "воевала" с приютом для животных в Одесской области

В ночь на 29 сентября Россия осуществила атаку на приют для животных "Любящие сердца" в пригороде Одессы. Часть животных владелица приюта спасла из огня.

Но, к сожалению, несколько четвероногих погибли. Об этом рассказала владелица приюта Ольга Шилимина, передает Укринформ.

Что известно об атаке

В приюте "Любящие сердца" содержались 48 кошек и 136 собак. От рук россиян погибли 10 кошек и 3 собаки.

Ольга Шилимина рассказала, что они дважды обстреляли приют с интервалом в 10 минут. Это затруднило эвакуацию четвероногих.

После первого попадания загорелись поля вокруг приюта. После второго – территория приюта. Огонь уничтожил имущество учреждения, теплые вещи для животных, запасы корма, медикаменты и все принадлежности для ухода за четвероногими.

Испуганные животные прятались в своих пластиковых домиках, которые в мгновение ока вспыхнули.

Я кормила животных вечером. Внезапно передо мной вспыхнуло пламя, меня отбросило взрывной волной в помещение. Очень болела голова, я ничего не понимала. Потом увидела пламя. Я побежала за огнетушителем, начала тушить траву, чтобы огонь не добрался до вольеров. Тогда раздался повторный взрыв. Я смогла потушить небольшой проход для животных и открыть дверь во двор, где они содержались. Вытаскивала их за шеи. Чтобы вытащить животных, оставались считаные минуты,

– вспомнила владелица приюта.

Когда на место атаки приехали спасатели, ее пытались отвести в безопасное место, но она отказалась оставлять своих подопечных.

"Они бы просто сгорели все заживо. С неба летел огненный водопад из пластика. Я надела медицинскую маску, но она не спасала от дыма", – вспоминает Ольга.

Напомним, что Одесса и область постоянно подвергаются российским атакам. В частности, накануне, 28 сентября, оккупанты нанесли удар по многоэтажному дому. Известно, что четыре человека пострадали.