Але, на жаль, кілька чотирилапих загинули. Про це розповіла власниця притулку Ольга Шиліміна, передає Укрінформ.

Що відомо про атаку

У притулку "Люблячі серця" утримували 48 котів та 136 собак. Від рук росіян загинули 10 котів та 3 собаки.

Ольга Шиліміна розповіла, що вони поцілили у притулок двічі з інтервалом в 10 хвилин. Це ускладнило евакуацію чотирилапих.

Після першого влучання загорілися поля навколо притулку. Після другого – територія притулку. Вогонь знищив майно закладу, теплі речі для тварин, запаси корму, медикаменти та все приладдя для догляду за чотирилапими.

Перелякані тварини ховалися у своїх пластикових будиночках, які вмить спалахнули.

Я годувала тварин ввечері. Раптово переді мною спалахнуло заграва, мене відкинуло вибуховою хвилею у приміщення. Дуже боліла голова, я нічого не розуміла. Потім побачила полум'я. Я побігла за вогнегасником, почала гасити траву, щоб вогонь не дістався до вольєрів. Тоді влучило повторно. Я змогла загасити невеликий прохід для тварин і відімкнути двері до двору, де вони утримувалися. Витягала їх за шиї. Щоб витягнути тварин залишалися лічені хвилини,

– пригадала власниця притулку.

Коли на місце атаки приїхали рятувальники, її намагалися відвести в безпечне місце, але вона відмовилася залишати своїх підопічних.

"Вони б просто згоріли усі заживо. З неба летів вогняний водоспад з пластику. Я вдягла медичну маску, але вона не рятувала від диму", – згадує Ольга.

Нагадаємо, що Одеса та область постійно перебувають під російськими атаками. Зокрема, напередодні, 28 вересня, окупанти вдарили по багатоповерхівці. Відомо, що 4 людини постраждали.