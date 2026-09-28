Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки атаки на Одесу

За попередніми даними, 4 людини постраждали.

Серед них 56-річний чоловік та 37-річна жінка, яких госпіталізували, а також двоє дівчат 17 та 18 років. Медики надали їм допомогу на місці.

Внаслідок атаки зруйновано квартиру на 12-му поверсі багатоповерхівки. Пошкоджено фасад, балкони та вікна будинку з 1 по 11 поверхи.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. На місці тривають роботи.

Нагадаємо, що напередодні Росія теж завдала значних руйнувань місцевій інфраструктурі. Окупанти пошкодили житловий будинок, готель і магазин.

Через атаку загинула 1 людина, ще 2 – поранені.