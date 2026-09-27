Про це повідомляє Одеська ОВА.

Які деталі атаки?

Нічний обстріл завдав значних руйнувань місцевій інфраструктурі. Очільник області Олег Кіпер зазначив, що окупанти пошкодили житловий будинок, готель і звичайний магазин.

Також відомо про пошкодження виробничого цеху, складських приміщень і вантажних автомобілів. У ДСНС уточнили, що через атаку загинула 1 людина, ще 2 – поранені.

Рятувальники та комунальники продовжують розбирати завали й фіксувати збитки, завдані російськими снарядами. Головною мішенню ворога знову стали об'єкти, які не мають жодного стосунку до військової інфраструктури.

Завдяки тому, що під час повітряної тривоги більшість працівників перебувала в укритті, вдалося уникнути великої кількості жертв,

– підкреслили в ДСНС.

Наслідки обстрілу: дивіться фото ДСНС та ОВА

Нагадаємо, раніше ми писали, що напередодні окупанти також масовано атакували Одещину. Тоді внаслідок ворожого удару на півдні регіону зазнали пошкоджень понад десять приватних і багатоквартирних будинків.

Крім того, як вже повідомлялося на нашому сайті, 24 вересня росіяни вщент розтрощили гіпермаркет "Нова Лінія" в Одесі. Ворожі снаряди поцілили у непрацюючу комерційну будівлю, а також зачепили дах міської лікарні та продуктові склади.