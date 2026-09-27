Об этом сообщает Одесская областная администрация.

Каковы подробности атаки?

Ночной обстрел нанес значительные разрушения местной инфраструктуре. Глава области Олег Кипер отметил, что оккупанты повредили жилой дом, гостиницу и обычный магазин.

Также известно о повреждении производственного цеха, складских помещений и грузовых автомобилей. В ГСЧС уточнили, что в результате атаки погиб 1 человек, еще 2 – получили ранения.

Спасатели и коммунальщики продолжают расчищать завалы и фиксировать ущерб, нанесенный российскими снарядами. Главной мишенью врага вновь стали объекты, не имеющие никакого отношения к военной инфраструктуре.

Благодаря тому, что во время воздушной тревоги большинство работников находилось в укрытии, удалось избежать большого числа жертв,

– подчеркнули в ГСЧС.

Последствия обстрела: смотрите фото ГСЧС и ОГА

Напомним, ранее мы писали, что накануне оккупанты также массированно атаковали Одесскую область. Тогда в результате вражеского удара на юге региона были повреждены более десяти частных и многоквартирных домов.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, 24 сентября россияне полностью разрушили гипермаркет "Новая Линия" в Одессе. Вражеские снаряды попали в неработающее коммерческое здание, а также задели крышу городской больницы и продуктовые склады.