Об этом сообщает Одесская областная администрация.

Что известно об атаке?

В ночь на 26 сентября российская армия совершила массированную атаку на Одесскую область. В результате вражеского удара на юге региона зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

В частности, повреждены фасады и остекление более 10 частных и багатоквартирных жилых домов. Также повреждения получил готельно-ресторанний комплекс. Кроме того, в результате атаки повреждены административные здания, расположенные на территории одного из предприятий.

Одесская область пережила массированную атаку / Фото Одесской ОГА

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Информация о масштабах повреждений и других возможных последствиях атаки уточняется.

В настоящее время на местах работают соответствующие службы. Специалисты ликвидируют последствия российской атаки и обследуют поврежденные объекты.

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Напомним, в результате ночной атаки российских реактивных беспилотников в Киеве зафиксировали последствия как минимум в четырех районах города.

В Дарницком районе возник пожар на территории рядом со складскими зданиями, который уже ликвидировали.

В Оболонском районе обломки дрона упали рядом с жилым домом, в результате чего были повреждены и выбиты окна. При этом разрушений или возгорания непосредственно в доме не зафиксировано.

В Соломенском районе из-за падения БПЛА загорелась крыша офисного здания, пожар также ликвидирован. Кроме того, там продолжается поисково-спасательная операция в пятиэтажном жилом доме, где уже обнаружили четырех пострадавших.

В Святошинском районе обломки дрона упали на территорию торгового центра, вызвав пожар и разрушение одного из магазинов. В настоящее время соответствующие службы продолжают работать на местах и уточнять окончательные последствия ночной атаки.