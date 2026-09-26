Про це повідомляє Одеська ОВА.

Що відомо про атаку?

Уночі проти 26 вересня російська армія здійснила масовану атаку по Одеській області. Внаслідок ворожого удару на півдні регіону зафіксували пошкодження цивільної інфраструктури.

Зокрема, пошкоджені фасади та скління понад 10 приватних і багатоповерхових житлових будинків. Також пошкоджень зазнав готельно-ресторанний комплекс. Крім того, внаслідок атаки пошкоджені адміністративні будівлі, розташовані на території одного з підприємств.

Одещина пережила масовану атаку / Фото Одеська ОВА

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Інформація про масштаби пошкоджень та інші можливі наслідки атаки уточнюється.

Наразі на місцях працюють відповідні служби. Фахівці ліквідовують наслідки російської атаки та обстежують пошкоджені об'єкти.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських реактивних безпілотників у Києві зафіксували наслідки щонайменше у чотирьох районах міста.

У Дарницькому районі виникла пожежа на території поблизу складських будівель, яку вже ліквідували.

В Оболонському районі уламки дрона впали поруч із житловим будинком, через що були пошкоджені та вибиті вікна. Водночас руйнувань чи загоряння безпосередньо в будинку не зафіксували.

У Солом'янському районі через падіння БпЛА загорілася покрівля офісної будівлі, пожежу також ліквідували. Крім того, там триває пошуково-рятувальна операція у п'ятиповерховому житловому будинку, де вже виявили чотирьох постраждалих.

У Святошинському районі уламки дрона впали на територію торгівельного центру, спричинивши пожежу та руйнування одного з магазинів. Наразі відповідні служби продовжують працювати на місцях і уточнювати остаточні наслідки нічної атаки.