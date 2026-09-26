Про це повідомляє Київська МВА. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Що відомо про нічну атаку на Київ 26 вересня?

У ніч проти 26 вересня Київ неодноразово атакували реактивні безпілотники російської армії, про що попереджали Повітряні сили. Повітряну тривогу оголошували відповідно також кілька разів.

Жителі столиці повідомляли у соціальних мережах про вибухи впродовж ночі. А під ранок від міської військової адміністрації надійшла перша інформація про наслідки обстрілу.

На цей час відомо, що внаслідок падіння уламків безпілотника у Солом'янському районі столиці сталося загоряння офісної будівлі. На іншій локації у цьому ж районі залишки дрона впали на відкритій території.

Крім того, уламки зафіксовано і в Оболонському районі міста, де вони також приземлилися на відкритій місцевості. Попередньо, минулося без пошкоджень та постраждалих.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Цей нічний інцидент став прямим продовженням безпрецедентного терору, який тривав протягом усієї попередньої доби у Києві. Тоді загинули 7 людей та 59 поранені, пошкоджено житлові багатоповерхівки, бізнес-центри та будівлю Вищої ради правосуддя

Додамо, що цієї самої ночі під ударом ворога був Харків. У Київському районі сталося два падіння БпЛА, також у Салтівському відомо про влучання поблизу нежитлових будівель. Пошкоджені автомобілі, частина з них горить, та постраждали 4 людей.