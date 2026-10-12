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24 Канал Новости Украины Россия нанесла удар по "Эпицентру" в Днепре
12 октября, 11:42
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Обновлено - 12:07, 12 октября

Россия нанесла удар по "Эпицентру" в Днепре

Даниил Жоров

Россия продолжает наносить удары по украинским городам с помощью беспилотников. Страна-агрессор нанесла удар по "Эпицентру" в Днепре.

Кроме того, в Днепре известно о погибшем. Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Александр Ганжа. 

Что известно о российской атаке?

В понедельник, 12 октября, Россия ударила по "Эпицентру" в Днепровском районе. Загорелся один из этажей торгового центра. Информацию о пострадавших уточняют. 

Кроме того, оккупанты обстреляли жилой дом в Днепре. В результате обстрела погиб человек. Взрывная волна повредила окна многоэтажки.

Последствия российской атаки / Днепровская ОВА

 

Напомним, что в пятницу, 9 октября, Россия также ударила по "Эпицентру". Тогда пострадал торговый центр в Чернигове.

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Война России с Украиной Атака дронами-камикадзе
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