12 октября, 11:42
Обновлено - 12:07, 12 октября
Россия нанесла удар по "Эпицентру" в Днепре
Россия продолжает наносить удары по украинским городам с помощью беспилотников. Страна-агрессор нанесла удар по "Эпицентру" в Днепре.
Кроме того, в Днепре известно о погибшем. Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Александр Ганжа.
Что известно о российской атаке?
В понедельник, 12 октября, Россия ударила по "Эпицентру" в Днепровском районе. Загорелся один из этажей торгового центра. Информацию о пострадавших уточняют.
Кроме того, оккупанты обстреляли жилой дом в Днепре. В результате обстрела погиб человек. Взрывная волна повредила окна многоэтажки.
Последствия российской атаки / Днепровская ОВА
Напомним, что в пятницу, 9 октября, Россия также ударила по "Эпицентру". Тогда пострадал торговый центр в Чернигове.