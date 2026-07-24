Балистика средь бела дня: политтехнолог назвал цель террористического удара по Киеву

Россия средь бела дня атаковала Киев баллистическими ракетами и "Цирконами", вновь нанеся удар по украинской столице. Кремль продолжает террор против гражданского населения, хотя за годы полномасштабной войны такие атаки не заставили украинцев отказаться от сопротивления.

Политтехнолог Юрий Подорожний в беседе с 24 Каналом объяснил, что Россия пытается добиться такими ударами и почему перед важными внутренними событиями Кремлю нужны кадры разрушений в Украине.

Кремль пытается посеять панику в Украине

24 июля в 11:25 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического оружия с севера, после чего появились сообщения о нескольких высокоскоростных целях в направлении Киева. Уже в 11:29 в столице раздались взрывы, а Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО.

Важно! Впоследствии мэр заявил о вызове медиков в Святошинский район. По данным мониторинговых каналов, в течение пяти минут Россия могла запустить около 12 ракет различных типов в направлении столицы и области, однако официально это количество не подтверждалось.

Подорожний отметил, что в Кремле до сих пор неверно оценивают настроения украинцев и считают, что массированные удары могут ослабить сопротивление. Однако за годы полномасштабной войны террор не принес России желаемого результата.

Россияне пытаются посеять панику в стране и показать населению якобы неспособность защищать собственные города. Но, пытаясь запугать украинцев, они получают обратный результат – общество объединяется вокруг идеи победить в этой войне и изгнать врага из Украины,

– подчеркнул Подорожний.

Москва продолжает наносить удары по гражданским городам, поскольку надеется с помощью давления заставить Киев принять ее требования. Такая логика не изменилась с 2022 года, хотя Украина неоднократно демонстрировала, что не откажется от своих территорий.

У них есть свое представление о том, как нужно вести войну и победить. Они считают, что террор поможет усадить украинскую сторону за стол переговоров и заставить подписать те документы, которые нужны России. Конечно, этого не будет,

– сказал политтехнолог.

Украина не согласится на территориальные уступки, и в Москве получают этот сигнал не только от Киева, но и от других государств. Несмотря на это Кремль продолжает надеяться, что новые удары по городам ослабят позицию Украины и заставят власти вести переговоры на навязанных Россией условиях.

Кремль готовит россиян к тяжелой осени

Перед выборами в Государственную думу Кремлю нужны кадры разрушений в Украине, которые можно показывать как якобы победы и оправдание выбранной стратегии. В то же время на этот раз российские власти даже не пытаются создать видимость высокой явки, а фактически делают все, чтобы люди не приходили на участки и не мешали подтасовать нужный результат.

Впервые россиян не приглашают на избирательные участки, а пытаются сделать все, чтобы они туда не пришли. Результаты выборов в Государственную Думу подтасуют, как и раньше, но на этот раз никто даже не ставит задачу показать, что люди поддерживают власть,

– пояснил Подорожный.

После выборов в России могут усилить мобилизацию, что усилит напряженность внутри страны. Россияне уже видят удары по складам и другим объектам инфраструктуры, а новая волна отправки людей на фронт только усилит страх и недовольство.

Для россиян осень будет чрезвычайно сложной. Она начнется с выборов в Государственную думу, а дальше последует мобилизация, которая станет для них катастрофой,

– подчеркнул политтехнолог.

Часть россиян уже ищет способы выехать из страны, опасаясь закрытия границ и новой мобилизации. Однако причину собственных проблем они по-прежнему видят где угодно, только не в Кремле, который продолжает войну и перекладывает ее последствия на население.

Подорожний объяснил цель баллистических ударов по Украине: смотрите видео