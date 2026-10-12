Следующей Путин возьмется за Европу: генерал-лейтенант Омельченко назвал угрожающий сценарий

Война против Украины может быть лишь частью гораздо более масштабных планов Кремля. Если России удастся добиться желаемого, под угрозой могут оказаться и другие страны Европы, ведь Москва стремится не только захватывать территории, но и изменять систему безопасности на континенте.

Генерал-лейтенант СБУ и Герой Украины Григорий Омельченко в в эксклюзивном интервью е для 24 Канала объяснил, почему считает российскую агрессию угрозой далеко за пределами Украины. Он также рассказал, каких целей, по его оценке, стремится достичь Владимир Путин и почему уступки Кремлю могут иметь серьезные последствия для Европы.

Чего Путин хочет добиться в Украине?

Омельченко считает, что главная цель российского президента – не просто захват отдельных украинских территорий, а уничтожение независимого украинского государства.

Кремль стремится установить в Украине подконтрольный Москве режим, превратить ее в сателлит России или вообще лишить государственности.

Минимальная цель Путина – это захват всей Украины, установление своего промосковского режима или чего-то вроде Беларуси, а возможно, даже субъекта России,

– заявил Омельченко.

Он подчеркнул, что не считает переговоры с Кремлем надежным способом остановить российскую агрессию. Договоренности, предполагающие уступки со стороны Украины, могут не устранить угрозу, а лишь отложить новое обострение.

Полное интервью генерал-лейтенанта Омельченко: смотреть видео

Почему под угрозой может оказаться Европа?

Генерал также обратил внимание на требования Москвы относительно безпекового устроя Европы. Россия выступала против расширения НАТО и требовала изменения статуса стран, присоединившихся к Альянсу.

Такие претензии свидетельствуют о более широких амбициях Кремля. Если Россия сможет навязать свою волю Украине, она может попытаться усилить давление и на другие европейские государства.

Омельченко утверждает, что предупреждал западных политиков о российской агрессии задолго до полномасштабного вторжения в Украину. В частности, в 2008 году он предупреждал о возможном нападении России на Грузию, а в 2009 году призывал обратить внимание на риск оккупации Крыма.

В 2016 году он уже писал об угрозе большой войны против Украины. Генерал также рассказал, что накануне полномасштабного вторжения украинское руководство получало многочисленные сообщения о подготовке России к нападению.

Эти события показывают, что российские планы не возникли внезапно в 2022 году. Он призывает учитывать предыдущие действия Кремля и не воспринимать его требования как обычный дипломатический торг.